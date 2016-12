Oceania,Africa,Europe,Asia,Americas

Nous sommes désolés, mais Gun Policy News doit fermer [FR]

3 December 2016

GunPolicy.org, Letter

Chers lecteurs, Garder Gun Policy Actualités en ligne a toujours été une bataille. Nos bulletins quotidiens ont été lancés il y a maintenant 18 ans, mais 40 000 articles plus tard, j'ai été obligé de me séparer de mon équipe multilingue, simplement pour cause de manque de fonds. Aujourd'hui, je suis au regret de vous annoncer la fin de tous les flux de Gun Policy Actualités sur Twitter, Facebook, les courriels de groupes et nos flux RSS, reçus par des... (GunPolicy.org)

