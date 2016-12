Australia,Europe,Asia,Americas,Africa,Oceania

Lo Sentimos, Pero Gun Policy News Debe Cerrar [ES]

3 December 2016

GunPolicy.org, Letter

Estimados lectores, Siempre ha sido una batalla mantener a Gun Policy News online. Nuestros boletines diarios de noticias comenzaron hace 18 años, pero 40.000 artículos más tarde me he visto obligado a dejar ir a nuestro personal multilingüe, simplemente por falta de fondos. Hoy, me temo que todos los servidores de Twitter, páginas de Facebook, grupos de correo electrónico y los servidores de noticias RSS de Gun Policy News a numerosos lectores en español,... (GunPolicy.org)

