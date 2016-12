Spain

Spain Plans More Control Over Disabled Firearms [ES]

24 November 2016

Vanguardia (Colombia), EFE News Agency

[Translated Summary: After establishing that firearms used in terrorist attacks came from the black market, Spain's Congressional Defence Commission will enforce tighter controls so firearms cannot be modified for use in terrorist attacks. In collaboration with EU states, Spain will standardise techniques to permanently disable guns.] La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado una iniciativa del grupo popular por la que, previa trasposición de una directiva... (GunPolicy.org)

