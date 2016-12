Honduras

2,300 Guns Seized This Year in Honduras [ES]

25 November 2016

La Prensa (Honduras)

[Translated summary: 2,300 guns were seized since the beginning of 2016 in Honduras. Most illegal firearms belong to gangs, including AK47 and AR15 rifles. The majority of homicides are committed with pistols and rifles.] San Pedro Sula -- El tráfico y uso de armas ilegales es uno de los delitos que más afecta al país, la mayoría de homicidios son cometidos con pistolas y fusiles de guerra. El mayor número de armas ilícitas están en manos de grupos criminales... (GunPolicy.org)

