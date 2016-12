Cameroon

New Gun Law in Cameroon Bans Homemade Firearms [FR]

23 November 2016

237 Online (Cameroon)

[Translated summary: The National Defence and Security Committee of Cameroon has examined a new firearm and ammunition bill. The new regulations include the prohibition of homemade firearms and mandatory marking for better tracing.] L'Economie du projet de loi examinée à la Commission de la défense nationale et de la sécurité. La Commission de la défense nationale et de la sécurité a, vendredi dernier, en présence du ministre de la Défense, examiné le... (GunPolicy.org)

