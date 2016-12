Bolivia

Bolivia Registers 11,000 Guns, Extends Program Deadline [ES]

18 November 2016

Correo del Sur (Bolivia)

[Translated summary: The Bolivian government has expanded the deadline of its firearm registration program for 180 days. In the last period, 10,982 firearms were registered.] El Gobierno amplió, por segunda vez, el plazo para el registro de armas de fuego, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Los que no alcanzaron a registrar su arma de fuego, tienen otros 180 días. "El Decreto Supremo 2977 es el que reglamenta el plazo para este registro. Este... (GunPolicy.org)

