Stiffer Sentences for Illegal Gun Possession in Argentina [ES]

16 November 2016

La Nación (Argentina), Agencia DyN

[Translated Summary: Argentina's Chamber of Deputies approved a bill that sets more severe sentences for gun carrying and possession. For illegal possession, sentences can go from six months to eight years if the firearm has been modified from its original condition. And for illegal carrying, sentences can be from four to eight years, depending on the case.] Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado un proyecto impulsado por el Frente Renovador y apoyado por... (GunPolicy.org)

