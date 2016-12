United States

US States with Tighter Gun Laws Have Fewer Homicides [ES]

14 November 2016

La Información (Dominican Republic)

[Translated Summary: According to a US study, states with tighter firearms laws show a higher decrease in firearm deaths. The most successful laws are those ones which improve background checks for potential buyers and require a permit to buy a firearm, among others.] Leyes más estrictas para controlar la circulación de armas de fuego están relacionadas con una reducción de los homicidios en Estados Unidos, concluye un análisis de más de 30 estudios publicados... (GunPolicy.org)

Read More: La Información (Dominican Republic)

