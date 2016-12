Switzerland

180 Firearms Surrendered in Gun Amnesty in Swiss Town [FR]

12 November 2016

24 Heures (Switzerland)

[Translated summary: 180 firearms were surrendered to the authorities in the Swiss municipality of Hinwil during a gun amnesty. Among the firearms were rifles, assault weapons, pistols, revolvers and 60 kilos of ammunition.] Une action contre la circulation des armes à feu et des munitions a eu lieu samedi matin à Hinwil (ZH). Chacun pouvait remettre les pièces en sa possession à la police zurichoise. Au total, 180 armes à feu ont été transmises aux autorités.... (GunPolicy.org)

Read More: 24 Heures (Switzerland)

40164