Firearm Trafficking Soaring in Honduras - Customs [ES]

11 November 2016

La Tribuna (Honduras)

[Translated summary: Every month, Honduran customs seize an average of 35 to 40 firearms of US and South America origin. Among the seized arms are pistols, shotguns, hunting rifles and ammunition. Police say the increase in crime is the reason Hondurans want to arm themselves, and trafficked guns cost one fifth of legal guns.] Un promedio de 35 a 40 armas de fuego o municiones provenientes de Estados Unidos y de Suramérica decomisan al mes funcionarios de Aduanas de... (GunPolicy.org)

