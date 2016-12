Ecuador

Guns Used in 40% of Homicides in Ecuador [ES]

9 November 2016

Ecuavisa (Ecuador)

[Translated summary: According to official data, over 40% (376) of the total homicides in Ecuador during 2016 were committed with firearms. The most common guns criminals use are homemade; Police explain that they are easy to acquire and low cost.] El uso de armas de fuego es la principal causa de los homicidios cometidos en Ecuador. Según cifras de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), durante este año en el territorio... (GunPolicy.org)

