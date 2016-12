Uruguay

More Guns: 1.1 Million Legal, Illegal Firearms in Uruguay [ES]

4 November 2016

Terra (Argentina)

[Translated summary: The Legal and Social Studies Institute of Uruguay explains that in 2007, Uruguay issued 5 or 6 licences for firearms everyday. In 2012, that daily average increased to 15. The Institute calculates that there 1.1 million firearms in the country, legal and illegal.] El instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) se mostró preocupado por el "alto incremento" en los últimos años de la emisión de permisos para portar armas,... (GunPolicy.org)

