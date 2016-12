Panama

Panama Destroyed 2,226 Firearms in 2016 [ES]

31 October 2016

Noticias Terra (Argentina)

[Translated summary: Authorities in Panama have destroyed 2,226 firearms so far this year. The guns were seized during police operations or obtained in buyback programs. Among the firearms were pistols, revolvers, shotguns, rifles, sub machine guns, carbines, pellet and homemade guns.] Las autoridades panameñas han destruido un total de 2.226 armas de fuego en lo que va de año, que han sido decomisadas mediante requisas, hallazgos e intercambios por comida, informó... (GunPolicy.org)

Read More: Noticias Terra (Argentina)

40117