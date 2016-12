Venezuela

1,868 Firearms Destroyed in Venezuela [ES]

31 October 2016

El Nacional (Venezuela)

[Translated Summary: Venezuela's Public Ministry supervised the destruction of 1,868 firearms in Caracas. The cache of firearms had been seized in 11 states nationwide by the police since July this year.] El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas (AMC), supervisó este lunes 31 de octubre el acto de destrucción de 1.868 armas de fuego, las cuales fueron incautadas en 11 estados del país en el segundo semestre del... (GunPolicy.org)

