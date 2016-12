Panama

Panama Police Have Seized 1,387 Guns Since January [ES]

26 October 2016

Panamá America (Panama)

[Translated Summary: From January to October, Panama's National Police seized 1,387 firearms and 18,692 rounds of ammunition. In this cache were 15 sub-machine guns, 60 shotguns, 49 automatic rifles, 448 handguns, 347 revolvers, 37 rifles and 57 other firearms (pellet and home-made).] De enero a octubre la Policía Nacional ha decomisado unas mil 387 armas de fuego y 18 mil 692 municiones de diversos calibres. El informe de la Policía destaca que entre las armas de... (GunPolicy.org)

Read More: Panamá America (Panama)

40065