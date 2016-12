Saudi Arabia,United States

Saudi Arabia Biggest Weapon Buyer in US Proxy War [ES]

18 October 2016

Hispan TV (España)

[Translated Summary: Since 2010, Saudi Arabia has acquired arms worth US$1 billion to be used in the US Middle East proxy war. In 2014, Saudi Arabia became the biggest arms importer by buying military equipment, mainly from the US, with a total value of US$6.4 billion.] Un alto cargo militar iraní dice que la venta de armas a Arabia Saudí se produce en el marco de la guerra subsidiaria de EE.UU. en Oriente Medio. "Desde 2010 hasta hoy, Arabia Saudí ha adquirido... (GunPolicy.org)

