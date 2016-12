Argentina

Argentine Disarmament Group Deplores Lack of Gun Control [ES]

13 October 2016

Sputnik News (Russia)

[Translated summary: The Argentine Network for Disarmament denounced the government for its indifference to gun control, despite eight people dying each due to of armed violence. Last year, a bill to establish a new gun control agency was passed, but hasn't yet been implemented.] BUENOS AIRES — Argentina tiene un "flagrante" retroceso en lo que respecta al control de armas de fuego y a las políticas de prevención de los riesgos derivados de su uso, denunció la Red... (GunPolicy.org)

