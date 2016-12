Panama

Over 900 Firearms Seized in Panama So Far This Year [ES]

3 October 2016

Crítica (Panama)

[Translated summary: Panama's National Police seized 916 firearms and 16,714 pieces of ammunition so far this year. Among the firearms there are pistols, revolvers, shotguns, rifles, pellet guns, sub-machine guns and homemade guns.] La Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) de Panamá decomisaron un total de 916 armas de fuego y 16.714 municiones de diverso calibre en lo que va del año, indicó hoy una fuente oficial. Entre las armas recuperadas y sacadas de... (GunPolicy.org)

