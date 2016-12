Venezuela

20,000 Firearms Destroyed in Venezuela So Far This Year [ES]

20 September 2016

Radio Nacional de Venezuela

[Translated summary: In Venezuela, at least 20,000 firearms from around the country have been disabled in the current year. In the next few days the government will destroy the guns by smelting in a steel plant. Almost 3,000 of these firearms were voluntarily surrendered. ] Al menos 20 mil armas de fuego, provenientes de todos los estados del país, han sido inutilizadas en lo que va del año 2016, como parte del Plan Desarme que impulsa el Gobierno Bolivariano,... (GunPolicy.org)

