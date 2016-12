Colombia

Gun Trafficking Network Dismantled in Colombia [ES]

20 September 2016

El Tiempo (Bogotá)

[Translated summary: 40 people accused of gun trafficking were captured in Colombia. During the operation, 5 machine guns, 30 rifles, more than 50,000 cartridges, grenades, over 50 handguns and 2 sniper rifles were seized.] Luego de un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía fueron capturadas 40 personas, en varias ciudades del país, a las que se les sindica de traficar armas con el Eln y bandas criminales. Los presuntos delincuentes incluso tenían una... (GunPolicy.org)

