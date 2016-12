Argentina

Italian Gun Maker Beretta Will Manufacture in Argentina [ES]

14 September 2016

La Nación (Argentina)

[Translated summary: Italian company Beretta will manufacture two types of guns in Argentina. Police already use these firearms, and the production is for them.] La empresa italiana Pietro Beretta producirá armas en la Argentina. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Julio Martínez , que hoy se reunió en Roma con autoridades de la compañía. Según detallaron desde el Ministerio en un comunicado, la empresa producirá en el país dos armas bajo su licencia en... (GunPolicy.org)

