Venezuela

Venezuela Exchanges Guns for Domestic Appliances [FR]

9 September 2016

Huffington Post (FR)

[Translated summary: The Venezuelan government has launched a gun buyback programme, where citizens can exchange firearms for goods such as TVs, microwave ovens, tablets, washing machines and refrigerators. 561 firearms have been collected and destroyed so far.] "Échange arme contre électroménager". Au Venezuela, pour combattre la violence par armes à feu le gouvernement offre des fours micro-ondes, des postes de télévision ou des machines à laver à ceux qui... (GunPolicy.org)

