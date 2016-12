Panama

400 Detained for Illegal Possession of Guns in Panama [ES]

6 June 2016

El Siglo (Panama)

[Translated Summary: Panama Police confiscated 535 firearms and arrested 400 persons for illegal possession of these firearms in the first five months of 2016. ] La Policía de Panamá decomisó 535 armas de fuego y detuvo a 400 personas por el delito de tenencia ilícita de este armamento en los primeros cinco meses de 2016, indicó hoy una fuente oficial. Entre los pertrechos hay pistolas, revólveres, escopetas, rifles, fusiles, sub-ametralladora y otras armas de... (GunPolicy.org)

Read More: El Siglo (Panama)

39387