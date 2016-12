Costa Rica

More than 100 Guns Seized Each Month in Costa Rica [ES]

18 April 2016

Diario Extra (Costa Rica)

[Translated summary: In Costa Rica, more than 100 guns are being seized each month. The Ministry of Public Safety announced it had confiscated 412 firearms in just the first three months of 2016.] Uno de los trabajos más comunes por parte de las autoridades de la Fuerza Pública es la incautación de armas ilegales en el país, cifras que según el Ministerio de Seguridad Pública superan las 100 por mes. La información fue revelada por la Sección de Análisis y... (GunPolicy.org)

Read More: Diario Extra (Costa Rica)

39130