El Salvador

More Than 2,700 Gang Guns Seized in El Salvador [ES]

13 April 2016

Terra (Argentina), EFE News Agency

[Translated summary: El Salvador police seized 2,759 firearms from gangs between 2014 and 2016, 96 of them classified as military weapons. According to official numbers, most of the homicides in El Salvador are inflicted with firearms.] La policía salvadoreña incautó 2.759 armas de fuego a las pandillas entre el 2014 y febrero de 2016, más del 49 % del total de decomisos, de acuerdo con información oficial a la que Efe tuvo acceso hoy. De esa cantidad, 96 fueron... (GunPolicy.org)

Read More: Terra (Argentina), EFE News Agency

39093