El Salvador

El Salvador Still Has No Penalty for Gun Trafficking [ES]

7 April 2016

La Prensa Gráfica (El Salvador)

[Translated summary: In El Salvador, there is no penalty for arms trafficking. District attorney Douglas Meléndez is proposing a reform to include arms trafficking and other felonies in the Salvadoran legislation. Meléndez explained that 90% of crimes involve trafficked firearms.] Fiscal dijo que también busca se castigue con prisión a los que impidan la libre circulación a las personas. Propone reformar Ley contra Terrorismo porque no está apegada a realidad... (GunPolicy.org)

